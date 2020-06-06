Таджикистанец поджог себя у здания финансового управления в городе Куляб

CentralAsia (TJ) - В городе Куляб в Таджикистане 62-летний мужчина поджег себя около здания финансового управления, пишет радио Озоди со ссылкой на свои источники.

Ответственные лица финуправления и следственные органы пока не прокомментировали данный инцидент.

Источник Радио Озоди из властных структур сообщил, что З.А, житель махалли «Кухнашахр» города Куляба госпитализирован в отделение интенсивной терапии областной больницы и находится в тяжелом состоянии.

Другой источник из силовых структур на условиях анонимности сообщил, что З.А получил многочисленные ожоги, и у него на теле обнаружены также и ножевые ранения. По словам источника, неизвестно, нанес ли пострадавший сам себе ножевые ранения или это сделал кто-то другой.

По рассказу источника, З.А сотрудничал с Финуправлением города Куляба и обеспечивал продовольствием дошкольные учреждения этого регионального центра.

«По имеющейся информации, якобы Финуправление обещало ему оплатить все расходы, которые он сначала должен был понести самостоятельно, чтобы доставить продовольствие, и потом выдать ему по факту деньги. Он взял в долг деньги и выполнил все свои обязательства. Но потом он много раз ходил в финансовое управление, и каждый раз получал отказ в получении обещанных ему денег за обеспечение продовольствием детских садов. Свидетели говорят, что мужчина вышел из Финуправления, ударил себя несколько раз ножом, а потом облил себя чем-то и поджег», - рассказал источник.

До настоящего времени власти не подтвердили и не опровергли данную информацию.Следствие по делу ведет прокуратура города Куляба.

Как сообщает Asia-Plus, мужчина был доставлен в больницу с внутренним кровотечением и 95% ожогами тела.



Заместитель главного врача областной больницы в городе Куляб Саиданвар Исмоилов сообщил, что пациент уже прооперирован, кровотечение остановлено, но его состояние оценивается, как критическое.