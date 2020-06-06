Жители нескольких городов Австралии вышли на антирасистские протесты

Louisville, Ky. Фото: Whitney Curtis for The New York Times

CentralAsia (CA) - В городах Сидней, Аделаида и Брисбен в Австралии несколько десятков тысяч человек сегодня вышли на демонстративные акции Black Lives Matter из-за смерти Джорджа Флойда, передает телеканал ABC News.



Уточняется, что на акциях участникам раздаются защитные средства против коронавирусной инфекции.

Ранее полиция штата Новый Южный Уэльс обратилась в Верховный суд, чтобы запретить проведение в Сиднее демонстративные акции Black Lives Matter. Глава полиции штата Мик Фуллер пояснил, что претензии властей к организаторам марша состоят в нарушении санитарных норм, принятых в рамках борьбы с коронавирусом. В четверг Верховный суд удовлетворил просьбу и запретил проведение демонстраций.



Как сообщает телеканал, утром в субботу в Апелляционный суд штата Новый Южный Уэльс была подана срочная апелляция на решение Верховного суда, которая была удовлетворена, и субботнюю демонстрацию вновь разрешили.

В США вспыхнула волна протестов после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Он погиб 25 мая после того, как полицейский Дерек Шовин прижал ему коленом шею и продержал его так некоторое время. Инцидент произошёл во время ареста Флойда в Паудерхорне (Миннеаполис, штат Миннесота) по подозрению в оплате купленной в магазине пачки сигарет поддельной 20-долларовой купюрой и был снят очевидцами на видео. Видеозаписи, на которых Флойд неоднократно говорил: «Я не могу дышать», быстро распространялись в сети и транслировались СМИ. Четыре причастных полицейских были уволены на следующий день. В отношении бывших полицейских предъявлены обвинения.