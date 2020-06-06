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  6 июня 2020
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В Казахстане выявили 687 бессимптомных носителей коронавируса

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане за 3-5 июня зарегистрированы 687 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Разбивка по регионам выглядит следующим образом:

- город Нур-Султан - 98;

- Западно-Казахстанская область - 79;

- Карагандинская область - 77;

- город Алматы - 70;

- Алматинская область - 60;

- Мангистауская область - 57;

- город Шымкент - 56;

- Атырауская область - 42;

- Кызылординская область - 32;

- Восточно-Казахстанская область - 31;

- Северо-Казахстанская область - 24;

- Туркестанская область - 21;

- Жамбылская область - 12;

- Актюбинская область - 11;

- Акмолинская область - 8;

- Павлодарская область - 6;

- Костанайская область - 3.

Коронавирус в Казахстане
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