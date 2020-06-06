В Казахстане выявили 687 бессимптомных носителей коронавируса

CentralAsia (KZ) - В Казахстане за 3-5 июня зарегистрированы 687 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Разбивка по регионам выглядит следующим образом:
- город Нур-Султан - 98;
- Западно-Казахстанская область - 79;
- Карагандинская область - 77;
- город Алматы - 70;
- Алматинская область - 60;
- Мангистауская область - 57;
- город Шымкент - 56;
- Атырауская область - 42;
- Кызылординская область - 32;
- Восточно-Казахстанская область - 31;
- Северо-Казахстанская область - 24;
- Туркестанская область - 21;
- Жамбылская область - 12;
- Актюбинская область - 11;
- Акмолинская область - 8;
- Павлодарская область - 6;
- Костанайская область - 3.