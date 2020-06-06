«Он начинал новую жизнь»: Что известно о жизни афроамериканца Джорджа Флойда, умершего от рук полиции в США?

CentralAsia (CA) - Британское издание Daily Mail рассказывает любопытную историю жизни Джорджа Флойда, гибель которого вызвала массовые протесты в США. Оказалось, что у Флойда было несколько судимостей. Но потом он решил начать новую жизнь, оставив криминальное прошлое, и даже записал наставительный ролик для молодого поколения. Материал перевело ИноСми.

Вскоре после освобождения из тюрьмы в Техасе Джордж Флойд переехал в Миннесоту, чтобы начать новую жизнь. Но его стремление к тому, чтобы наладить жизнь, закончилось трагически — он умер во время задержания, в ходе которого к нему была применена сила. Так записано в материалах судебного дела, попавших в распоряжение издания.

Это произошло вечером 25 мая при задержании Флойда за то, что он якобы пытался расплатиться в круглосуточном магазине 20-долларовой фальшивой купюрой. Флойд лежал, задыхаясь, пока офицер на протяжении восьми минут прижимал его к земле, встав коленом ему на шею.

Все четверо полицейских, участвовавших в его задержании, были уволены, поскольку по всей стране возмущенные граждане требуют, чтобы тем предъявили обвинение в убийстве отца двоих детей.

На момент ареста вряд ли кто-то из полицейских знал о многолетнем уголовном прошлом Флойда.

46-летний мужчина порвал с прошлым и в 2014 году переехал из окрестностей Хьюстона в другой город, где работал вышибалой в местном ресторане.

Флойд изменил свой образ жизни, и недавно в сети появился видеоролик, в котором он уговаривает молодое поколение сделать правильный выбор и прекратить насилие с применением огнестрельного оружия.

Видео из YouTube канала RECONCILE:





Много лет назад он сам этим занимался. Впервые его арестовали за кражу, когда ему было 20 с лишним лет, потом был арест за вооруженное ограбление, после чего он изменил свою жизнь.

Как следует из судебного протокола, Флойду все это надоело после того, как он отбыл пятилетний срок. Этот срок он получил в 2009 году за нападение при отягчающих обстоятельствах, совершенное в 2007 году, когда он проник в дом женщины, прижал пистолет к ее животу и обыскал дом, пытаясь найти наркотики и деньги.

Флойд признал себя виновным в ограблении, во время которого другой подозреваемый, согласно обвинительному документу, выдавал себя за работника местного департамента водоснабжения и был одет в синюю униформу, пытаясь проникнуть в дом женщины.

Но когда женщина открыла дверь, она поняла, что он не из отдела водоснабжения, и попыталась закрыть дверь, в результате чего началась драка.

В это время к дому подъехал «Форд Эксплорер», из которого вышли еще пятеро мужчин и направились к входной двери.

Как следует из материалов дела, самый крупный из членов группы, которого жертва позже опознала как Флойда, «прорвался в дом, приставил пистолет к животу заявительницы и втолкнул ее в гостиную дома».

«Затем этот подозреваемый крупного телосложения начал обыскивать дом, а другой вооруженный подозреваемый удерживал заявительницу, которую этот второй вооруженный подозреваемый ударил пистолетом по голове и бокам, когда она закричала, зовя на помощь».

Не найдя в доме ни наркотиков, ни денег, мужчины забрали драгоценности и сотовый телефон потерпевшей и скрылись на своей машине. Сосед, ставший свидетелем ограбления, записал номер машины.

Впоследствии полиция разыскала машину и обнаружила за рулем Флойда. Позже женщина опознала в нем «подозреваемого крупного телосложения», который приставил пистолет к ее животу и втолкнул ее в гостиную, говорится в судебных документах.

Флойд признал себя виновным в совершении преступления с отягчающими обстоятельствами и в апреле 2009 года был приговорен к пяти годам тюремного заключения.

До этого Флойд был приговорен к 10 месяцам лишения свободы с отбыванием в тюрьме штата за хранение запрещенного вещества. В декабре 2005 года ему было предъявлено обвинение в хранении менее одного грамма запрещенного вещества.

Однако через несколько месяцев обвинение было изменено с формулировкой «за хранение запрещенного вещества с целью сбыта» с изменением количества кокаина, которое якобы было у Флойда, на «более чем четыре грамма».

Но, как следует из судебных протоколов, Флойду удалось добиться изменения формулировки обвинения на первоначальную — «хранение кокаина в количестве менее одного грамма».

У Флойда было еще два преступления, связанных с кокаином, по обвинению в которых он был арестован в октябре 2002 года и в 2004 году, и за которые он получил соответственно восемь и десять месяцев лишения свободы.

В апреле 2002 года Флойд был арестован года за незаконное проникновение на чужую территорию и приговорен к 30 суткам тюремного заключения.

В августе 1998 года его снова приговорили к тюремному сроку за кражу, во время которой он имел при себе огнестрельное оружие. Он отсидел 10 месяцев в тюрьме округа Харрис.

В одном из обвинительных документов было написано, что в 1990-е годы у Флойда было две судимости — за кражу и сбыт запрещенного вещества, но неясно, отбывал ли Флойд какой-нибудь срок эти преступления.

После своего последнего ареста в 2007 году Флойд отбывал срок и в 2014 году, вскоре после освобождения из тюрьмы, переехал в Миннеаполис.

По словам Кристофера Харриса, одного из старых друзей Флойда, Флойд переехал в Миннеаполис, чтобы начать все сначала, чтобы найти работу. В интервью газете The Atlanta Journal-Constitution Харрис сказал: «Он хотел начать все заново, с чистого листа. Ему нравилось, как меняется его жизнь».

Похоже, перед своей смертью в понедельник Флойд на самом деле коренным образом перевернул и наладил свою жизнь.

В интернете появилось душераздирающее видео, в котором Флойд призывает молодое поколение положить конец насилию с применением огнестрельного оружия.

Недатированное видео появилось в «Твиттере» в среду, когда протестующие вторую ночь подряд вышли на улицы Миннеаполиса, призывая арестовать полицейских, причастных к смерти Флойда.

В ролике Флойд смотрит прямо в камеру и говорит, что надо положить конец вооруженному насилию.

«Ясно, приятель, что те, кто пришли после нас — это потерянное поколение», - говорит он, а потом призывает молодежь «вернуться домой».

Флойд, отец двоих детей, умер после того, как полицейский на протяжении восьми минут прижимал его к земле, став ему на шею коленом. Этот инцидент был снят на видео и вызвал в городе бурные протесты и беспорядки, в результате которых один мародер был убит.

На получивших широкую известность кадрах задержания Флойда видно, как он лежит на асфальте лицом вниз — руки за спиной, а на них надеты наручники. Полицейский Дерек Шовен прижимал его к тротуару, в результате чего он потерял сознание и потом умер.

Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей заявил в четверг, что считает смерть Флойда убийством.

«Я не прокурор, но позвольте мне внести ясность. Арестованный офицер полиции убил человека», - сказал он в интервью телеканалу CBS.

«Будь он белым, он сейчас был бы жив. На основе тех фактов, которые мне известны и которых очень немного, я понял, что это связано с расовым вопросом», - сказал он.