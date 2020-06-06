В России зарегистрирован новый препарат для лечения тяжелой формы коронавируса

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- 17:02, 06 июня 2020
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CentralAsia (CA) - Министерство здравоохранения России зарегистрировало еще один препарат для лечения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости.
Регистрационное удостоверение получил препарат «Левилимаб» (торговое наименование «Илсира»).
Препарат показан пациентам с тяжелым течением заболевания, когда развивается так называемый цитокиновый шторм — избыточная воспалительная реакция организма на внедрение вируса, которая приводит к повреждению тканей и органов, в частности легочной ткани, к тяжелому течению инфекции с возможным летальным исходом.
«Левилимаб» производит биотехнологическая компания Biocad. Как следует из временных методических рекомендаций Минздрава по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции, смертность при COVID-19 ассоциирована в том числе и с повышением уровня интерлейкина-6. Изначально препарат разрабатывался для лечения ревматоидного артрита.
Как поясняли в Biocad, препарат получал госрегистрацию в специальном режиме. Клинические исследования третьей фазы еще продолжаются — это необходимо для получения постоянного регистрационного удостоверения. В конце мая в компании рассказали, что в исследованиях участвуют 13 медицинских центров, а врачи отмечают положительную динамику у пациентов с коронавирусом средней тяжести.
Применять препарат можно только в условиях стационара. Она противопоказана детям и подросткам до 18 лет, беременным и кормящим женщинам, а также пациентам с тяжелой печеночной недостаточностью и с бактериальными инфекциями в острой фазе, включая туберкулез.
Ранее Министерство здравоохранения зарегистрировало первый российский препарат от коронавируса под названием «Авифавир». Препарат является не только первым антивирусным препаратом, зарегистрированным против коронавируса в России, но и, возможно, самым многообещающим лекарством против COVID-19 в мире.