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  6 июня 2020
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В России зарегистрирован новый препарат для лечения тяжелой формы коронавируса

CentralAsia (CA) -  Министерство здравоохранения России зарегистрировало еще один препарат для лечения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости.

Регистрационное удостоверение получил препарат «Левилимаб» (торговое наименование «Илсира»).

Препарат показан пациентам с тяжелым течением заболевания, когда развивается так называемый цитокиновый шторм — избыточная воспалительная реакция организма на внедрение вируса, которая приводит к повреждению тканей и органов, в частности легочной ткани, к тяжелому течению инфекции с возможным летальным исходом.

«Левилимаб» производит биотехнологическая компания Biocad. Как следует из временных методических рекомендаций Минздрава по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции, смертность при COVID-19 ассоциирована в том числе и с повышением уровня интерлейкина-6. Изначально препарат разрабатывался для лечения ревматоидного артрита.

Как поясняли в Biocad, препарат получал госрегистрацию в специальном режиме. Клинические исследования третьей фазы еще продолжаются — это необходимо для получения постоянного регистрационного удостоверения. В конце мая в компании рассказали, что в исследованиях участвуют 13 медицинских центров, а врачи отмечают положительную динамику у пациентов с коронавирусом средней тяжести.

Применять препарат можно только в условиях стационара. Она противопоказана детям и подросткам до 18 лет, беременным и кормящим женщинам, а также пациентам с тяжелой печеночной недостаточностью и с бактериальными инфекциями в острой фазе, включая туберкулез.

Ранее Министерство здравоохранения зарегистрировало первый российский препарат от коронавируса под названием «Авифавир». Препарат является не только первым антивирусным препаратом, зарегистрированным против коронавируса в России, но и, возможно, самым многообещающим лекарством против COVID-19 в мире.

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