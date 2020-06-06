На Украине коронавирусом заразились более 5 тысяч медиков

CentralAsia (CA) - На Украине с начала пандемии коронавирусом заражены 5016 медицинских работников. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

«Всего за все время пандемии коронавирус обнаружен у 26 514 человек, из них 1903 ребенка, а также 5016 медработников, скончались 777 пациентов, выздоровели 11 812 человек», - сообщил министр во время брифинга.



В стране за последние сутки были зарегистрированы 550 новых случаев коронавируса.