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  6 июня 2020
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На Украине коронавирусом заразились более 5 тысяч медиков

CentralAsia (CA) -  На Украине с начала пандемии коронавирусом заражены 5016 медицинских работников. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

«Всего за все время пандемии коронавирус обнаружен у 26 514 человек, из них 1903 ребенка, а также 5016 медработников, скончались 777 пациентов, выздоровели 11 812 человек», - сообщил министр во время брифинга.

В стране за последние сутки были зарегистрированы 550 новых случаев коронавируса.

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