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  6 июня 2020
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В Ташкенте от коронавируса скончался 17-ый пациент

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте 6 июня скончался 70-летний мужчина, которому был поставлен диагноз коронавирус. Ранее мужчина попал в ДТП и получил черепно-мозговую травму, а также лечился от опухоли мозга.

27 мая в Ташкенте мужчина был доставлен в Республиканский научный центр экстренной медицины с первоначальным диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, которую он получил при ДТП.

В больнице пациенту из-за высокой температуры тела и появления симптомов коронавируса провели тест на коронавирус. Исследование подтвердило инфекцию Covid-19 у 70-летнего мужчины.

После этого он был помещен в многопрофильную клинику Ташкентской медицинской академии для получения специализированной медицинской помощи.

Как сообщает Минздрав, ранее мужчина лечился от опухоли головного мозга, ишемической болезни сердца и гипертонии, гепатита, пневмонии, хронической сердечной, почечной и печеночной недостаточности.

В последние дни состояние пациента резко ухудшилось в результате усиления дыхательной недостаточности, и он был подключен к аппарату ИВЛ. Пациент умер от опухоли мозга, острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности.

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