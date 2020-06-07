В Узбекистане за сутки выявили 87 новых случаев коронавируса

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 23:00 часов 6 июня количество случаев коронавируса в Узбекистане составляет 4094 (+30). По данным Минздрава, за сутки общее число новых случаев составило 87.



Из последних 30 новых случаев, зарегистрированных на 23:00 часов, 19 было зарегистрировано среди граждан, помещённых в Карантинный центр (все прибывшие из-за рубежа), 4 среди населения в Ташкенте, 3 в Самаркандской области, 3 в Андижанской области (2 из них прибыли из Кыргызской Республики через пограничный пост), а 1 из них гражданин Казахстана, работающий в Кашкадарьинской области.

