[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  7 июня 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане за сутки выявили 87 новых случаев коронавируса

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 23:00 часов 6 июня количество случаев коронавируса в Узбекистане составляет 4094 (+30). По данным Минздрава, за сутки общее число новых случаев составило 87.

Из последних 30 новых случаев, зарегистрированных на 23:00 часов, 19 было зарегистрировано среди граждан, помещённых в Карантинный центр (все прибывшие из-за рубежа), 4 среди населения в Ташкенте, 3 в Самаркандской области, 3 в Андижанской области (2 из них прибыли из Кыргызской Республики через пограничный пост), а 1 из них гражданин Казахстана, работающий в Кашкадарьинской области.

Новости по теме:

print
  • «Он начинал новую жизнь»: Что известно о жизни афроамериканца Джорджа Флойда, умершего от рук полиции в США?
  • Жители нескольких городов Австралии вышли на антирасистские протесты
  • Таджикистанцы, застрявшие в Кувейте, вернулись на родину


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com