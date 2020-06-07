На утро 7 июня в Казахстане выявили 183 новых случая коронавируса

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 183 заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом 7 июня сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Прирост за сутки составил 1,5%.
В разрезе регионов:
- город Нур-Султан - 38 (1,6%);
- город Алматы - 29 (1,0%);
- Карагандинская область - 24 (2,2%);
- Западно-Казахстанская область - 21 (2,7%);
- Павлодарская область - 15 (6,2%);
- Актюбинская область - 13 (3,4%);
- город Шымкент - 10 (1,1%);
- Восточно-Казахстанская область - 8 (4,5%);
- Атырауская область - 6 (0,5%);
- Кызылординская область - 5 (1,1%);
- Алматинская область - 4 (0,9%);
- Туркестанская область - 3 (0,8%);
- Костанайская область - 2 (1,0%);
- Мангистауская область - 2 (0,6%);
- Жамбылская область - 2 (0,5%);
- Акмолинская область - 1 (0,6%).
Таким образом, всего в стране на данный момент выявлено 12694 зараженных вирусом, из них скончались 53 человека, выздоровели 7135 пациентов.