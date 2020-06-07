На утро 7 июня в Казахстане выявили 183 новых случая коронавируса

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 183 заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом 7 июня сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Прирост за сутки составил 1,5%.

В разрезе регионов:

- город Нур-Султан - 38 (1,6%);

- город Алматы - 29 (1,0%);

- Карагандинская область - 24 (2,2%);

- Западно-Казахстанская область - 21 (2,7%);

- Павлодарская область - 15 (6,2%);

- Актюбинская область - 13 (3,4%);

- город Шымкент - 10 (1,1%);

- Восточно-Казахстанская область - 8 (4,5%);

- Атырауская область - 6 (0,5%);

- Кызылординская область - 5 (1,1%);

- Алматинская область - 4 (0,9%);

- Туркестанская область - 3 (0,8%);

- Костанайская область - 2 (1,0%);

- Мангистауская область - 2 (0,6%);

- Жамбылская область - 2 (0,5%);

- Акмолинская область - 1 (0,6%).

Таким образом, всего в стране на данный момент выявлено 12694 зараженных вирусом, из них скончались 53 человека, выздоровели 7135 пациентов.

Коронавирус в Казахстане

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