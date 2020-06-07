Китай стал зоной с низким уровнем эпидемиологической угрозы по коронавирусу

- Азия и мир, общество
- 9:45, 07 июня 2020
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CentralAsia (CA) - Китай стал зоной с низкой эпидемиологической угрозой по коронавирусу после того как в воскресенье уровень угрозы снизили в северо-восточной провинции Цзилинь, пишет РИА Новости.
Власти города Цзилинь в одноименной провинции понизили в нескольких районах города уровень угрозы распространения коронавирусной инфекции с высокого до низкого и со среднего до низкого.
Таким образом, в Китае не осталось районов с высоким или средним уровнем угрозы COVID-19.
Ранее Китаю уже удавалось свести эпидемиологическую угрозу до минимума на всей территории страны, однако из-за случая кластерного локального заражения в провинции Цзилинь и нового случая заражения в Ухане уровень угрозы в некоторых городских районах повысили.
По последним данным, в Китае коронавирус выявлен у 83 036 человек, скончались 4634 пациента, выздоровели 78 332, под медицинским наблюдением остаются 70 пациентов.