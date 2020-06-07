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  7 июня 2020
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За сутки в Казахстане зафиксировали 357 бессимптомных носителей коронавируса

CentralAsia (KZ) -  За 6 июня в Казахстане зарегистрированы 357 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику. Об этом сообщает оперативный штаб по противодействию коронавирусу.

Итого число бессимптомных носителей вируса в Казахстане достигло 1044 человек.

В разрезе регионов:

- город Нур-Султан - 141 (+43);

- Западно-Казахстанская область - 136 (+57);

- город Шымкент - 131 (+75);

- Карагандинская область - 102 (+25);

- город Алматы - 95 (+25);

- Алматинская область - 73 (+13);

- Мангистауская область - 71 (+14);

- Атырауская область - 65 (+23);

- Восточно-Казахстанская область - 48 (+17);

- Кызылординская область - 48 (+16);

- Северо-Казахстанская область - 40 (+16);

- Туркестанская область - 33 (+12);

- Актюбинская область - 17 (+6);

- Жамбылская область - 16 (+4);

- Павлодарская область - 10 (+4);

- Акмолинская область - 13 (+5);

- Костанайская область - 5 (+2).

Коронавирус в Казахстане
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