За сутки в Казахстане зафиксировали 357 бессимптомных носителей коронавируса

CentralAsia (KZ) - За 6 июня в Казахстане зарегистрированы 357 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику. Об этом сообщает оперативный штаб по противодействию коронавирусу.
Итого число бессимптомных носителей вируса в Казахстане достигло 1044 человек.
В разрезе регионов:
- город Нур-Султан - 141 (+43);
- Западно-Казахстанская область - 136 (+57);
- город Шымкент - 131 (+75);
- Карагандинская область - 102 (+25);
- город Алматы - 95 (+25);
- Алматинская область - 73 (+13);
- Мангистауская область - 71 (+14);
- Атырауская область - 65 (+23);
- Восточно-Казахстанская область - 48 (+17);
- Кызылординская область - 48 (+16);
- Северо-Казахстанская область - 40 (+16);
- Туркестанская область - 33 (+12);
- Актюбинская область - 17 (+6);
- Жамбылская область - 16 (+4);
- Павлодарская область - 10 (+4);
- Акмолинская область - 13 (+5);
- Костанайская область - 5 (+2).