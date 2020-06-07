В Таджикистане с 15 июня возобновят работу ТЦ, рынки, гостиницы, точки общественного питания и салоны красоты

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане 6 июня под председательством премьер-министра Кохира Расулзода состоялось очередное заседание Республиканского штаба по усилению противоэпидемических мер по предотвращению распространения инфекции COVID-19 в стране, сообщает «Ховар».

В ходе заседания Республиканский штаб принял решение усилить профилактические меры населения с учетом обязательного использования защитных масок, обеззараживания на рабочих и общественных местах, в пассажирских терминалах, в общественном транспорте, магазинах, лечебно-профилактических учреждениях.

Также с учетом постепенной нормализации эпидемиологической ситуации, Республиканский штаб принял решение с 15 июня текущего года разрешить начать деятельность организаций и учреждений, предоставляющих услуги населению, в том числе торговых центров, рынков, гостиниц, санаториев, столовых, точек общественного питания, ресторанов, салонов красоты и других, обеспечивая регулярное обеззараживание учреждений, контроль за соблюдением социальной дистанции, санитарно-гигиенических и противоэпидемических норм.

Уточняется, что с учетом внесения изменений и дополнений в Кодекс Республики Таджикистан об административных правонарушениях, необходимо строгое соблюдение личной и общественной гигиены, использование медицинских масок, в случае несоблюдения этих требований будут приняты правовые меры в отношении физических, юридических и должностных лиц, также будут предусмотрены штрафы.

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