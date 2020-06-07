Число зараженных коронавирусом в России превысило 467 тысяч

CentralAsia (CA) - В России за последние сутки зарегистрировано 8984 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 7 июня сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Новые случаи выявлены в 84 регионах страны, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 3458 (38,5%).

Всего на сегодняшний день в стране нарастающим итогом выявлено 467 673 случая (+2,0%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 12,7 млн лабораторных исследований на коронавирус, в том числе 332 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 318 тыс. человек.