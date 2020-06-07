В России за сутки от коронавируса скончались 134 человека

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 134 пациента, следует из данных оперштаба по противодействию коронавирусу.

Большинство смертей зафиксировано в Москве — 55 и Санкт-Петербурге — 31.

Общее количество жертв вируса в России достигло 5859 человек. Всего с начала пандемии коронавирус выявлен у 467 673 человек, из них за последние сутки — 8984.