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  7 июня 2020
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В России за сутки от коронавируса скончались 134 человека

CentralAsia (CA) -  За прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 134 пациента, следует из данных оперштаба по противодействию коронавирусу.

Большинство смертей зафиксировано в Москве — 55 и Санкт-Петербурге — 31.

Общее количество жертв вируса в России достигло 5859 человек. Всего с начала пандемии коронавирус выявлен у 467 673 человек, из них за последние сутки — 8984.

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