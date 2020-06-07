[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  7 июня 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Пресс-секретарь президента Казахстана заразился коронавирусом
Берик Уали. Фото : ptrk.kz
Берик Уали. Фото : ptrk.kz

CentralAsia (CA) -  Пресс-секретарь президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Берик Уали заразился коронавирусом. Об этом Берик Уали сам сообщил на своей странице в Фейсбук.

Он отметил, что президент Токаев продолжает работу в соответствии с графиком и его здоровью ничто не угрожает.

«К сожалению, должен сообщить о том, что мой последний тест на коронавирус показал положительный результат, несмотря на все меры предосторожности. В настоящее время я нахожусь в больнице под наблюдением врачей. Состояние удовлетворительное.

Сразу хочу заявить, что Президент К.К. Токаев продолжает работу в соответствии с графиком, его здоровью ничто не угрожает. Глава государства регулярно проходит тестирование. В Акорде усилен санитарный режим, ужесточены меры безопасности.
Призываю всех строго соблюдать режим карантина и профилактические меры ради собственного здоровья и благополучия ваших родных и близких. Нельзя легкомысленно относиться к пандемии», - написал он.

print
  • Китай стал зоной с низким уровнем эпидемиологической угрозы по коронавирусу
  • В Калифорнии хотят запретить учить полицейских удушающим захватам
  • Президент Бразилии пригрозил выйти из ВОЗ за совет вернуть карантин в стране


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com