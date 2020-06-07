Пресс-секретарь президента Казахстана заразился коронавирусом

- Азия и мир, общество
- 14:38, 07 июня 2020
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CentralAsia (CA) - Пресс-секретарь президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Берик Уали заразился коронавирусом. Об этом Берик Уали сам сообщил на своей странице в Фейсбук.
Он отметил, что президент Токаев продолжает работу в соответствии с графиком и его здоровью ничто не угрожает.
«К сожалению, должен сообщить о том, что мой последний тест на коронавирус показал положительный результат, несмотря на все меры предосторожности. В настоящее время я нахожусь в больнице под наблюдением врачей. Состояние удовлетворительное.
Сразу хочу заявить, что Президент К.К. Токаев продолжает работу в соответствии с графиком, его здоровью ничто не угрожает. Глава государства регулярно проходит тестирование. В Акорде усилен санитарный режим, ужесточены меры безопасности.
Призываю всех строго соблюдать режим карантина и профилактические меры ради собственного здоровья и благополучия ваших родных и близких. Нельзя легкомысленно относиться к пандемии», - написал он.