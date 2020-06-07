Число жертв коронавируса в мире превысило 400 тысяч

CentralAsia (CA) - Количество случаев смерти от коронавирусной инфекции в мире достигло 400 121, следует из данных университета Джонса Хопкинса.

Общее число инфицированных на сегодняшний день в 188 странах мира составило 6 910 014 человек.

Большинство случаев заражения приходится США — 1,9 млн, затем Бразилии — 672,8 тыс., России — 467 тыс.

По числу умерших от коронавируса также лидируют США, в штатах от вируса скончались более 109 тыс. человек, Великобритании — 40,5 тыс., Бразилии — 35,9 тыс.