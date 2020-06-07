В Испании проходит многотысячная акция против расизма. Фото

Участники митинга в Мадриде против расизма и жестокости полиции после смерти Джорджа Флойда. Фото: Reuters

CentralAsia (CA) - В Мадриде проходит многотысячная акция протеста выходцев из африканских стран в связи с гибелью в США от рук полиции Джорджа Флойда, сообщает РИА Новости.

Собравшиеся скандируют на испанском и английском: «Нет справедливости - нет мира», «Здесь антифашисты и антирасисты», «Ни один человек не вне закона», «Чёрные жизни тоже имеют значение». Они почтили минутой молчания память Флойда. Минут через 40 после начала акции перед посольством США было принято решение направиться к центральной мадридской площади Пуэрта-дель-Соль, пишет корреспондент агентства.



Среди участников далеко не только выходцы из африканских стран - пришли и коренные испанцы, и белые американцы.



Организатором акции выступило недавно созданное Общество черной Африки и африканских потомков в Испании (CNAAE).



«Сегодня мы объединились, чтобы выразить нашу поддержку семье Джорджа Флойда и всему черному сообществу Соединенных Штатов, которое захватывает улицы с криком: «Нет справедливости - нет мира», - говорится в заявлении CNAAE.



Цель собравшихся также «напомнить, что расизм в отношении черных не только проблема США, а имеет общемировой масштаб». В обществе заявляют, что в Испании цвет кожи становится причиной частых полицейских проверок и трудностей с поиском работы. По данным организации, правоохранительные органы останавливают людей с черным цветом кожи в 42 раза чаще, чем остальных.



«Расовая дискриминация существует во всех сферах общества – от школ до рынка труда, от жилья до здравоохранения и других социальных услуг», - заявляют в CNAAE.



CNAAE требует от испанских властей пересмотреть закон об иностранцах – чтобы он более уважительно относился к правам мигрантов и просителей убежища, а также проверить учебники и другие обучающие материалы на предмет точного изложения исторических событий, связанных в рабством и колонизацией.



Власти Мадрида из-за существующей угрозы обострения эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусом, ограничили количество возможных участников митинга – максимум в нем могли принять 200 человек. Однако в итоге в акции участвуют несколько десятков тысяч.



На фоне волны протестов в США в связи с гибелью при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда солидарные акции проходят в столицах европейских стран. На прошлой неделе демонстранты собирались у посольства США в Берлине. На текущей неделе прошли выступления в Париже, Афинах и других городах.



Ранее в США вспыхнула волна протестов после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Он погиб 25 мая после того, как полицейский Дерек Шовин прижал ему коленом шею и продержал его так некоторое время. Инцидент произошёл во время ареста Флойда в Паудерхорне (Миннеаполис, штат Миннесота) по подозрению в оплате купленной в магазине пачки сигарет поддельной 20-долларовой купюрой и был снят очевидцами на видео. Видеозаписи, на которых Флойд неоднократно говорил: «Я не могу дышать», быстро распространялись в сети и транслировались СМИ. Четыре причастных полицейских были уволены на следующий день. В отношении бывших полицейских предъявлены обвинения.