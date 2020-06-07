В Нью-Йорке отменили комендантский час, введенный из-за беспорядков

Los Angeles. Фото: Bryan Denton for The New York Times

CentralAsia (CA) - В Нью-Йорке отменили комендантский час, введенный во время беспорядков из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом в своем Твиттере написал мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

«Мы отменяем комендантский час с этой минуты. Вчера и прошлой ночью жители города показали себя наилучшим образом. Завтра мы делаем первый шаг к открытию. Оставайтесь в безопасности», - написал он.

В ряде городов США комендантский час был введен 30 мая.

Ранее в США вспыхнула волна протестов после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Он погиб 25 мая после того, как полицейский Дерек Шовин прижал ему коленом шею и продержал его так некоторое время. Инцидент произошёл во время ареста Флойда в Паудерхорне (Миннеаполис, штат Миннесота) по подозрению в оплате купленной в магазине пачки сигарет поддельной 20-долларовой купюрой и был снят очевидцами на видео. Видеозаписи, на которых Флойд неоднократно говорил: «Я не могу дышать», быстро распространялись в сети и транслировались СМИ. Четыре причастных полицейских были уволены на следующий день. В отношении бывших полицейских предъявлены обвинения.