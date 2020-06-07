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  7 июня 2020
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В Узбекистане за 8 часов выявили 121 новых случаев коронавируса

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 18:00 часов 7 июня количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 4302 (+121).

По данным Минздрава, 13 новых случаев было зарегистрировано среди граждан, помещённых в Карантинный центр, 98 в Ташкенте, 2 в Сырдарьинской области и 8 в Ташкентской области среди тех, кто контактировал с больными коронавирусом.

В настоящее время в стране выздоровели 3330 (+62) человек, инфицированных коронавирусом.

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