В центре Улан-Батора загорелся первый в стране ГУМ. Видео

CentralAsia (MNG) - В Улсын Их Дэлгүүр или ГУМе в центре столицы Монголии около 16:00 дня в воскресение произошел пожар. Верхний этаж ГУМа был охвачен огнем.

По словам очевидцев, пожарные приехали на место сразу и потушили пожар. Информации о пострадавших пока нет.





В пожарно-спасательную службу города Улан-Батора 7 июня в 16:35 поступило сообщение о пожаре в ГУМе, расположенного в самом центре города.

Уже через пять минут прибыли первые пожарные расчёты и приступили к тушению. В результате происшествия никто не пострадал.

В 16:48 пожар был локализован, в 17:20 – полностью ликвидирован. На тушение пожара были задействованы 230 человек личного состава и 27 единиц техники.





Улсын их дэлгүүр или Государственный универмаг был впервые создан в 1921 году как «Центральный универмаг».





В 1933 году он был включен в здание действующего Музея изобразительных искусств имени Г.Занабазара, которое было впервые построено в 1905 году русским купцом Гудвинцалем для магазина.





В 1961 году магазин переехал в нынешнее здание и был переименован в Государственный универмаг. Когда правительство решило приватизировать Государственный универмаг в 1999 году, большую часть акций купил Nomin Holding, который сейчас полностью приватизирован.

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