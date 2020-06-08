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  8 июня 2020
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В Монголии в июне выпал снег. Фото

CentralAsia (MNG) -  На территории аймака Завхан в Монголии был снежный шторм и снег выпал почти в середине июня.

Жители стали активно делятся фото и видео этого явления в соцсетях.

Синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и мокрого снега и на 8-9 июня, небольшой снег может идти весь день.
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