В Монголии в июне выпал снег. Фото

CentralAsia (MNG) - На территории аймака Завхан в Монголии был снежный шторм и снег выпал почти в середине июня.

Жители стали активно делятся фото и видео этого явления в соцсетях.





Синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и мокрого снега и на 8-9 июня, небольшой снег может идти весь день.

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