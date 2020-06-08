В Монголии в июне выпал снег. Фото

- Монголия, происшествия
- 8:08, 08 июня 2020
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- Обновлено: 8:20, 08 июня 2020 КыргызчаEnglish
CentralAsia (MNG) - На территории аймака Завхан в Монголии был снежный шторм и снег выпал почти в середине июня.
Жители стали активно делятся фото и видео этого явления в соцсетях.
Синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и мокрого снега и на 8-9 июня, небольшой снег может идти весь день.
2020.06.07 Монголын хаана гээч? pic.twitter.com/ykGNn8HeCm— Мөнхчулууны Зоригт (@m_zorigt) June 7, 2020
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