Число зараженных коронавирусом в мире превысило 7 млн человек

CentralAsia (CA) - По состоянию на 8 июня в мире коронавирусной инфекцией заразились более 7 млн человек, следует из данных университета Джонса Хопкинса.

Большинство случаев заражения зарегистрированы в США, там коронавирус выявлен у 1,9 млн человек, на втором месте идет Бразилия — 691,7 тыс., затем Россия — 467 тыс., Великобритания — 287,6 тыс., Индия — 257,4 тыс.

Число скончавшихся от коронавируса в мире составляет более 402 тыс. человек. Первое место по числу случаев смерти также занимают США — 110,5 тыс., Великобритания — 40,6 тыс., Бразилия — 36,4 тыс., Италия — 33,8 тыс., Франция — 29,1 тыс.

По данным университета, распространение коронавирусной инфекции официально подтверждено в 188 странах мира.