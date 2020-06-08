На утро 8 июня в Казахстане выявили 165 новых случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 165 заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом 8 июня сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Так, прирост за сутки составил 1,3%.
В разрезе регионов:
- город Алматы - 32 (1,1%);
- город Нур-Султан - 24 (1,0%);
- Карагандинская область - 18 (1,6%);
- Алматинская область - 15 (3,5%);
- город Шымкент - 14 (1,5%);
- Западно-Казахстанская область - 13 (1,6%);
- Атырауская область - 11 (0,9%);
- Павлодарская область - 11 (4,3%);
- Жамбылская область - 7 (1,7%);
- Восточно-Казахстанская область - 5 (2,7%);
- Туркестанская область - 5 (1,3%);
- Кызылординская область - 4 (0,9%);
- Мангистауская область - 3 (0,9%);
- Костанайская область - 2 (1,0%);
- Акмолинская область - 1 (0,6%).
Таким образом, в стране всего зарегистрировано 12859 зараженных коронавирусом.