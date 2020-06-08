На утро 8 июня в Казахстане выявили 165 новых случаев коронавируса

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CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 165 заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом 8 июня сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Так, прирост за сутки составил 1,3%.

В разрезе регионов:

- город Алматы - 32 (1,1%);

- город Нур-Султан - 24 (1,0%);

- Карагандинская область - 18 (1,6%);

- Алматинская область - 15 (3,5%);

- город Шымкент - 14 (1,5%);

- Западно-Казахстанская область - 13 (1,6%);

- Атырауская область - 11 (0,9%);

- Павлодарская область - 11 (4,3%);

- Жамбылская область - 7 (1,7%);

- Восточно-Казахстанская область - 5 (2,7%);

- Туркестанская область - 5 (1,3%);

- Кызылординская область - 4 (0,9%);

- Мангистауская область - 3 (0,9%);

- Костанайская область - 2 (1,0%);

- Акмолинская область - 1 (0,6%).

Таким образом, в стране всего зарегистрировано 12859 зараженных коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане

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