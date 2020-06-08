В Казахстане от коронавируса скончались еще три пациента

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CentralAsia (KZ) - По состоянию на 22:30 7 июня в Казахстане от коронавирусной инфекции скончались еще три пациента. Об этом сообщили в оперштабе по противодействию коронавирусу.

В Павлодарской области скончался пациент 1957 года рождения, Атырауской области — пациентка 1948 года рождения, Карагандинской области — пациент 1963 года рождения.

Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.

Итого с начала пандемии по Казахстану зафиксировано 56 летальных исходов от коронавируса.

Коронавирус в Казахстане

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