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  8 июня 2020
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Впервые в истории гражданской авиации Монголии МИАТ совершил полет в Австралию. Видео

CentralAsia (MNG) -  Сегодня вечером в международном аэропорту Буянт-Ухаа Монголии приземлится самолет спецмиссии с 263 гражданами из Австралии и Филиппин.


В соответствии с решением правительства Монголии и Государственной чрезвычайной комиссии, самолет специального назначения MIAT для эвакуации граждан Монголии из Австралии и Филиппин вылетел из Сиднея в 07:40 по местному времени 8 июня.

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Сам посол Монголии в Австралии Б.Чулуунхуу провожал своих соотечественников.

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Рейс заберет 29 монголов, оказавшихся в Себу, Филиппины во время дозаправки самолета, и в общей сложности 262 человека будут эвакуированы.

Этот полет специальной миссии является первым в истории гражданской авиации Монголии в Австралию.

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