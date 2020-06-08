Впервые в истории гражданской авиации Монголии МИАТ совершил полет в Австралию. Видео

- Монголия, происшествия
- 9:01, 08 июня 2020
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CentralAsia (MNG) - Сегодня вечером в международном аэропорту Буянт-Ухаа Монголии приземлится самолет спецмиссии с 263 гражданами из Австралии и Филиппин.
В соответствии с решением правительства Монголии и Государственной чрезвычайной комиссии, самолет специального назначения MIAT для эвакуации граждан Монголии из Австралии и Филиппин вылетел из Сиднея в 07:40 по местному времени 8 июня.
Сам посол Монголии в Австралии Б.Чулуунхуу провожал своих соотечественников.
Рейс заберет 29 монголов, оказавшихся в Себу, Филиппины во время дозаправки самолета, и в общей сложности 262 человека будут эвакуированы.
Этот полет специальной миссии является первым в истории гражданской авиации Монголии в Австралию.
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