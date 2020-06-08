Впервые в истории гражданской авиации Монголии МИАТ совершил полет в Австралию. Видео

CentralAsia (MNG) - Сегодня вечером в международном аэропорту Буянт-Ухаа Монголии приземлится самолет спецмиссии с 263 гражданами из Австралии и Филиппин.





В соответствии с решением правительства Монголии и Государственной чрезвычайной комиссии, самолет специального назначения MIAT для эвакуации граждан Монголии из Австралии и Филиппин вылетел из Сиднея в 07:40 по местному времени 8 июня.







Сам посол Монголии в Австралии Б.Чулуунхуу провожал своих соотечественников.





Рейс заберет 29 монголов, оказавшихся в Себу, Филиппины во время дозаправки самолета, и в общей сложности 262 человека будут эвакуированы.





Этот полет специальной миссии является первым в истории гражданской авиации Монголии в Австралию.

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