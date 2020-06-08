В Британии протестующие против расизма скинули в реку статую известного работорговца Эдварда Колстона. Видео, фото

Большинство столкновений с полицией произошли недалеко от Даунинг-стрит. Фото: Reuters

CentralAsia (CA) - В эти выходные в разных городах Великобритании, США и Европы прошли акции протеста против расизма, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойда в городе Миннеаполисе, США.

Как пишет ВВС, в Лондоне протесты прошли в основном мирно, в акциях приняли участие десятки тысяч человек. Однако в субботу вечером недалеко от Даунинг-стрит в центре британской столицы протесты переросли в столкновения между протестующими и полицией.

В результате пострадали 14 полицейских. Таким образом, вместе с 13 полицейскими, пострадавшими во время столкновений с протестующими ранее на этой неделе, всего пострадало 27 правоохранителей.

Протесты закончились примерно тогда, когда в сторону полицейских полетели файеры, передает корреспондент ВВС Том Симондс. Одна сотрудница конной полиции продолжает оставаться в больнице после того, как ее во время столкновений сбили с лошади.

Глава лондонской полиции Крессида Дик поблагодарила полицейских за их терпение и профессионализм.

«Я глубоко опечалена тем, что некоторые протестующие применили насилие в отношении полицейских в центре Лондона вчера вечером», - сказала она, добавив, что во время демонстраций был произведен ряд арестов.

«Я бы хотела призвать протестующих найти другой способ донести свои взгляды, для которого не нужно было бы выходить на улицы Лондона, рискуя собой, своими семьями и полицейскими, поскольку мы по-прежнему стоим перед угрозой смертоносного вируса», - добавила Дик.

Мэр Лондона Садик Хан осудил насилие в отношении полицейских и назвал его неприемлемым.

«Я стою с вами и разделяю ваш гнев и боль. Жестокое убийство Джорджа Флойда должно привести к незамедлительным изменениям в странах, городах и полиции по всему миру. Но эта важнейшая причина была сильно подпорчена группой людей, которые начали бросать бутылки и файеры, подвергнув опасности себя и других протестующих и ранив полицейских», - сказал он.

В Лондоне также прошла еще одна акция протеста: ее участники отправились колонной в сторону посольства США, находящегося на юго-западе города.

В Бристоле, где также прошли протесты против расизма в связи с гибелью Флойда, активисты с помощью веревок снесли с постамента бронзовую статую известного работорговца и парламентария XVII века Эдварда Колстона, которая неоднократно становилась причиной разногласий в городе.

После этого статую протащили по улицам Бристоля и скинули ее в залив. Оставшийся пустым постамент активисты использовали в качестве сцены.

Глава МВД Британии Притти Пател назвала снос статуи совершенно позорным поступком. «Это нарушение общественного порядка, которое отвлекло внимание от той причины, по которой люди вышли на протесты», - сказала министр.

«Полиция поступила правильно, что не оставила это без внимания и приняла меры по привлечению к ответственности лиц, нарушивших своим поведением закон и порядок», - добавила она.

Местная полиция в своем заявлении подтвердила, что проводит расследование по факту нанесения криминального ущерба.

Всего в Бристоле на акцию протеста против расизма вышли около 10 тысяч человек.

Аналогичные протесты также проходят в Манчестере, Ноттингеме, Вулвергемптоне, Глазго и Эдинбурге.

Акции против расизма и полицейского произвола прошли также и в других странах Европы.

В Мадриде с антирасистскими плакатами вышли тысячи людей. Протесты прошли также в Копенгагене и Брюсселе.

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В столице Венгрии Будапеште протестующие встали на одно колено, простояв так ровно столько времени, сколько полицейский Дерек Шовин давил на шею Джорджа Флойда.

Аналогичная акция состоялась в Риме: собравшиеся провели в молчании такое же время.

Тем временем в США ослабляются меры безопасности, введенные в связи с протестами в поддержку афроамериканского населения после гибели Джорджа Флойда.

В Нью-Йорке снят продолжавшийся чуть менее недели комендантский час, а президент Дональд Трамп отдал распоряжение выводить из округа Колумбия войска Национальной гвардии.

Протесты и погромы сменились мирными демонстрациями против расизма и жестокости полиции.

Похороны Джорджа Флойда пройдут во вторник в Хьюстоне (штат Техас), где он провел большую часть жизни до переезда в Миннеаполис.

Кандидат на будущих президентских выборах от Демократической партии Джо Байден должен отправиться в Техас в понедельник, чтобы встретиться с родственниками погибшего и лично выразить им свои соболезнования, однако на похоронах Байден присутствовать не будет, сообщили его старшие советники в интервью агентству Reuters.

За прошедшую неделю в Нью-Йорке прошли наиболее мощные протесты, вылившиеся в волну насилия, разграбление люксовых магазинов на Манхэттене и поджоги полицейских автомобилей, что привело к десяткам арестов.

Джордж Флойд погиб 25 мая после того, как полицейский Дерек Шовин прижал ему коленом шею и продержал его так некоторое время. Инцидент произошёл во время ареста Флойда в Паудерхорне (Миннеаполис, штат Миннесота) по подозрению в оплате купленной в магазине пачки сигарет поддельной 20-долларовой купюрой и был снят очевидцами на видео. Видеозаписи, на которых Флойд неоднократно говорил: «Я не могу дышать», быстро распространялись в сети и транслировались СМИ. Четыре причастных полицейских были уволены на следующий день. В отношении бывших полицейских предъявлены обвинения.