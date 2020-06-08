В Ташкенте закончено строительство линии метро «Дустлик-Куйлюк» (видео)

CentralAsia (UZ) - Завершен первый этап строительства линии ташкентского кольца - линия метро «Дустлик-Куйлюк». По данным администрации города Ташкента, длина нового направления - 11 км, на участке создано 7 станций.

Согласно официальному сообщению, средняя скорость движения поездов по этому маршруту составляет 60 километров в час.

Станции рассчитаны для остановки пяти вагонов. Все станции построены в соответствии с национальным стилем архитектуры и не повторяют друг друга по виду и оформлению.

Доставлены современные и высококачественные вагоны, имеющие все необходимое для комфортного пребывания пассажиров.

«Каждая станция построена в стиле национальной архитектуры, которая не дублирует друг друга с точки зрения внешнего вида и оформления. Представлены современные и качественные вагоны со всеми удобствами для пассажиров, движущихся в направлении эстакады линий метро», - говорится в сообщении.

Качество этой линии метро, которая была построена в сжатые сроки, вызвало большие споры в отрасли.

"Узбекистон темир йуллари" 3 февраля объявило на своем официальном сайте, что завершено строительство 6 станций метро на линии «Дустлик-Куйлюк».

В распоряжение журналистов тот же день попали фотографии «дефектов в железобетонных конструкциях, которые могут привести к катастрофам на завершенном участке».

Инженер ОАО «Боштранслойиха», автор проекта подземного метро, опроверг опасения по поводу опасности железобетонных конструкций.