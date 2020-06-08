За сутки в Китае коронавирус выявлен у четырех человек

CentralAsia (CA) - В Китае за прошедшие сутки зарегистрировано 4 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 8 июня сообщили в Госкомитете по вопросам здравоохранения КНР.

Также за сутки зафиксированы два бессимптомных носителя вируса, случаи смерти за сутки не выявлены.

Общее количество зараженных в стране на сегодняшний день составляет 83 040 человек, из них выздоровел 78 341 пациент, скончались 4634 человека, под медицинским наблюдением находятся 65 пациентов.

По последним данным, число инфицированных коронавирусом в мире превысило 7 млн человек.