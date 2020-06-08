В Ашхабаде полиция «охотится» на женщин-водителей, - СМИ

CentralAsia (TM) - Все больше женщин в Туркменистане вынуждены отказаться от использования частного автомобиля в связи с негласными ограничениями, которым власти страны подвергают женщин за рулем. Преследованиям систематически подвергают и автомобили темных оттенков.

По сообщения корреспондентов Азатлыка в Ашхабаде, полицейская «охота» на женщин за рулем продолжается. В течение последней десяти дней это стало особенно заметно. Многие женщины из страха лишится водительских удостоверений и автомобиля добровольно оставляют машины дома.

«Количество женщин, которые оставляют машины дома растет. Многие эту неделю не пользуются машинами, их предупредили», - сообщил корреспондент Азатлыка в Ашхабаде.

Выяснилось, что устное распоряжение останавливать женщин - водителей исходит от Управления Дорожной полиции.

«Это в устной форме приказ, как многие другие распоряжения у нас. И по всему Туркменистану. И есть план «доставки» машин, изъятых у женщин-водителей под любым предлогом. [Полицейских] ругают за малое количество. Кроме того, есть указ, что если поймают женщин, которые ездят по просроченным правам, а их у нас не продлевают, то дела передают в суд», - отмечает корреспондент Азатлыка.

В течение последнего года женщины в Туркменистане столкнулись с беспрецедентным ущемление прав на вождение автомобиля. Наряду с отказом в выдаче новых документов, на дорогах страны систематически проводятся полицейскими рейды, во время которых женщин останавливают и под различным предлогом лишают водительских прав.

Жительницы Ашхабада считают препятствия для женщин в управлении автомобилем примером дискриминации. Законодательство Туркменистана гарантирует равных права и возможности для женщин и мужчин.