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  8 июня 2020
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В Монголии за сутки выявили один новый случай коронавируса

CentralAsia (MNG) -  За минувшие сутки в Монголии был выявлен один новый случай заражения коронавирусом.

7 июня 46 человек дали отрицательный результат на коронавирус. Вирус выявлен у 38-летнего гражданина России, который является дальнобойщиком.

Уточняется, что состояние водителя стабильное. Сегодня он будет доставлен из аймака Сэлэнги в НИЦИЗ для лечения. Он водитель приехал в Монголию впервые.

Вчера четыре человека с коронавирусом выздоровели и выписаны из больниц. Общее число излечившихся от COVID-19 в Монголии выросло до 75. 119 человек находится в лечении в НИЦИЗ. Число зараженных в стране составляет 194 человека.
Коронавирус в Монголии
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