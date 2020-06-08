В Монголии за сутки выявили один новый случай коронавируса

CentralAsia (MNG) - За минувшие сутки в Монголии был выявлен один новый случай заражения коронавирусом.

7 июня 46 человек дали отрицательный результат на коронавирус. Вирус выявлен у 38-летнего гражданина России, который является дальнобойщиком.

Уточняется, что состояние водителя стабильное. Сегодня он будет доставлен из аймака Сэлэнги в НИЦИЗ для лечения. Он водитель приехал в Монголию впервые.





Вчера четыре человека с коронавирусом выздоровели и выписаны из больниц. Общее число излечившихся от COVID-19 в Монголии выросло до 75. 119 человек находится в лечении в НИЦИЗ. Число зараженных в стране составляет 194 человека.



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