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  8 июня 2020
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Под Ташкентом погибли трое рабочих из-за обрушения 95-метровой бетонной стены

CentralAsia (UZ) -  Трое рабочих погибли при обрушении стены на территории одного из заводов в Ташкентской области Узбекистана, сообщила Генпрокуратура страны.

По данным ведомства, на территории завода железобетонных конструкций в Кибрайском районе Ташкентской области произошло обрушение стены.

В результате трое сотрудников, работавших в момент обрушения вблизи стены, погибли на месте происшествия. Их задавило бетонными плитами.

По факту обрушения возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса Узбекистана "нарушение правил безопасности горных, строительных или взрывоопасных работ, повлекшее смерть человека", проводятся следственные действия.

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