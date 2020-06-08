В Казахстане зарегистрировано еще 313 бессимптомных носителей коронавируса

CentralAsia (KZ) - В Казахстане за 7 июня зарегистрированы 313 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику, сообщает оперативный штаб по противодействию коронавирусу.
Разбивка по регионам:
- город Нур-Султан - 203 (+62);
- город Шымкент - 180 (+49);
- Западно-Казахстанская область - 166 (+30);
- Карагандинская область - 139 (+37);
- город Алматы - 135 (+40);
- Атырауская область - 90 (+25);
- Алматинская область - 82 (+9);
- Мангистауская область - 76 (+5);
- Восточно-Казахстанская область - 65 (+17);
- Кызылординская область - 50 (+2);
- Туркестанская область - 47 (+14);
- Северо-Казахстанская область - 46 (+6);
- Жамбылская область - 20 (+4);
- Акмолинская область - 17 (+4);
- Актюбинская область - 17;
- Павлодарская область - 15 (+5);
- Костанайская область - 9 (+4).
Итого на данный момент в Казахстане число бессимптомных носителей вируса достигло 1357.