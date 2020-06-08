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  8 июня 2020
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В Казахстане зарегистрировано еще 313 бессимптомных носителей коронавируса
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане за 7 июня зарегистрированы 313 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику, сообщает оперативный штаб по противодействию коронавирусу.

Разбивка по регионам:

- город Нур-Султан - 203 (+62);

- город Шымкент - 180 (+49);

- Западно-Казахстанская область - 166 (+30);

- Карагандинская область - 139 (+37);

- город Алматы - 135 (+40);

- Атырауская область - 90 (+25);

- Алматинская область - 82 (+9);

- Мангистауская область - 76 (+5);

- Восточно-Казахстанская область - 65 (+17);

- Кызылординская область - 50 (+2);

- Туркестанская область - 47 (+14);

- Северо-Казахстанская область - 46 (+6);

- Жамбылская область - 20 (+4);

- Акмолинская область - 17 (+4);

- Актюбинская область - 17;

- Павлодарская область - 15 (+5);

- Костанайская область - 9 (+4).

Итого на данный момент в Казахстане число бессимптомных носителей вируса достигло 1357.

Коронавирус в Казахстане
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