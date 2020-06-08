ФАО окажет срочную помощь фермерам Таджикистана, пострадавшим от COVID-19

CentralAsia (TJ) - Более четырех тонн семян бобовых и овощных культур, двадцать пять тонн удобрений, современное оборудование для переработки овощей, фруктов и масличных культур, а также шестнадцать парников будут распределены в Таджикистане между фермерами и сельскими домохозяйствами.

Кроме этого, в целях увеличения доходов семей и обеспечения питательным рационом уязвимые домохозяйства в пилотных селах получат цыплят и корма для птицы, сообщили в представительстве Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Бишкеке.

Проект также предоставит поддержку уязвимым сельским домохозяйствам через программу предоставления грантов на общую сумму более 400 тыс. сомони (38,7 тыс. долларов США).

Общий объем безвозмездной помощи, которая будет распределена между фермерами в рамках проекта ФАО/ГЭФ ИСЦАУЗР-2, составит 1 миллион 742 тысячи Сомони (170 тысяч долларов США).

«Решение о предоставлении срочной помощи было принято в связи со сложившейся ситуацией, вызванной COVID-19 в Таджикистане и во всем мире», - отметил Махмуд Шаумаров, Региональный координатор проекта ИСЦАУЗР-2. «Это позволит сохранить устойчивость домохозяйств в такое непростое время, создать экономические предпосылки и продолжать внедрять эффективные технологии для устойчивого управления природными ресурсами в стране», - отметил он.

По оценкам экспертов, денежные переводы трудовых мигрантов покрывали почти 80% потребностей самых бедных сельских домохозяйств в Таджикистане, включая обеспечение производства сельскохозяйственной продукции. По данным ЦБ РФ, объем денежных переводов из России, который составляет 90% всех транзакций в Таджикистан, в 2017 году составил 2,5 миллиарда долларов и даже этот показатель не отражает реальной цифры, так как не учитывает вывоза значительных объемов средств наличными.

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