Узбекистан организует 20 чартерных рейсов для доставки соотечественников из-за рубежа

CentralAsia (UZ) - Авиакомпания "Uzbekistan Airways" сообщила о следующем расписании чартерных рейсов, организованных с целью возвращения граждан Узбекистана, оставшихся за границей:

8 июня — Ташкент - Москва - Ташкент

9 июня —Ташкент - Сеул - Ташкент

Ташкент - Москва - Ташкент

10 июня —Ташкент - Амритсар - Рим - Ташкент

11 июня —Ташкент - Новосибирск - Ташкент

12 июня —Ташкент - Москва - Ташкент

Ташкент - Стамбул - Ташкент

13 июня —Ташкент - Москва - Ташкент

14 июня —Ташкент - Дубай - Ташкент

15 июня —Ташкент - Москва - Ташкент

Ташкент - Стамбул – Ташкент

16 июня —Ташкент - Бангкок - Ташкент

Ташкент - Дубай - Ташкент

17 июня —Ташкент - Москва - Ташкент

18 июня —Ташкент - Дели - Ташкент

19 июня —Ташкент - Стамбул - Ташкент

Ташкент - Москва - Ташкент

20 июня — Ташкент - Казань - Ташкент

21 июня —Ташкент - Москва - Ташкент

Ташкент - Екатеринбург - Ташкент

Как сообщалось ранее, граждане Узбекистана по возвращении будут размещены на 14-дневный карантин со строгим соблюдением соответствующих требований и норм Всемирной организации здравоохранения ООН.

Президент Шавкат Мирзиёев 7 мая в ходе совещания заявил, что Узбекистан планирует вернуть из России, Турции, ОАЭ и других стран 11 тысяч граждан, оказавшихся в трудном положении.