Узбекистан организует 20 чартерных рейсов для доставки соотечественников из-за рубежа

- Узбекистан, общество
- 10:05, 08 июня 2020
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CentralAsia (UZ) - Авиакомпания "Uzbekistan Airways" сообщила о следующем расписании чартерных рейсов, организованных с целью возвращения граждан Узбекистана, оставшихся за границей:
8 июня — Ташкент - Москва - Ташкент
9 июня —Ташкент - Сеул - Ташкент
Ташкент - Москва - Ташкент
10 июня —Ташкент - Амритсар - Рим - Ташкент
11 июня —Ташкент - Новосибирск - Ташкент
12 июня —Ташкент - Москва - Ташкент
Ташкент - Стамбул - Ташкент
13 июня —Ташкент - Москва - Ташкент
14 июня —Ташкент - Дубай - Ташкент
15 июня —Ташкент - Москва - Ташкент
Ташкент - Стамбул – Ташкент
16 июня —Ташкент - Бангкок - Ташкент
Ташкент - Дубай - Ташкент
17 июня —Ташкент - Москва - Ташкент
18 июня —Ташкент - Дели - Ташкент
19 июня —Ташкент - Стамбул - Ташкент
Ташкент - Москва - Ташкент
20 июня — Ташкент - Казань - Ташкент
21 июня —Ташкент - Москва - Ташкент
Ташкент - Екатеринбург - Ташкент
Как сообщалось ранее, граждане Узбекистана по возвращении будут размещены на 14-дневный карантин со строгим соблюдением соответствующих требований и норм Всемирной организации здравоохранения ООН.
Президент Шавкат Мирзиёев 7 мая в ходе совещания заявил, что Узбекистан планирует вернуть из России, Турции, ОАЭ и других стран 11 тысяч граждан, оказавшихся в трудном положении.