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  8 июня 2020
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В Узбекистане со дна канала подняли автомобиль с трупом, прикованным цепью к рулю (осторожно, фото)

CentralAsia (UZ) -  В соцсетях распространилось фото автомобиля «Тико», поднятого со дна канала. Внутри авто был труп мужчины, связанный цепью. В Генеральной прокуратуре Узбекистана прокомментировали инцидент.

По данным ведомства, внутри автомобиля находился житель Хазараспского района Хорезмской области. Мужчина 1986 года рождения выехал из дома на автомобиле отца 27 марта и не вернулся обратно.

После того, как родственники мужчины обратились в правоохранительные органы, начались поисковые работы. Правоохранительным органам удалось выяснить, что пропавший в день инцидента проезжал рядом с каналом района. По этой причине были предположения, что он утонул. В результате принятых мер, на дне канала был обнаружен автомобиль и тело мужчины. В настоящее время выясняются обстоятельства смерти мужчины, возбуждено уголовное дело.

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