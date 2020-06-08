В Узбекистане со дна канала подняли автомобиль с трупом, прикованным цепью к рулю (осторожно, фото)

В Узбекистане со дна канала подняли автомобиль с трупом, прикованным цепью к рулю

CentralAsia (UZ) - В соцсетях распространилось фото автомобиля «Тико», поднятого со дна канала. Внутри авто был труп мужчины, связанный цепью. В Генеральной прокуратуре Узбекистана прокомментировали инцидент.

По данным ведомства, внутри автомобиля находился житель Хазараспского района Хорезмской области. Мужчина 1986 года рождения выехал из дома на автомобиле отца 27 марта и не вернулся обратно.

После того, как родственники мужчины обратились в правоохранительные органы, начались поисковые работы. Правоохранительным органам удалось выяснить, что пропавший в день инцидента проезжал рядом с каналом района. По этой причине были предположения, что он утонул. В результате принятых мер, на дне канала был обнаружен автомобиль и тело мужчины. В настоящее время выясняются обстоятельства смерти мужчины, возбуждено уголовное дело.



