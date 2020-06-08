В Туркменистане построят еще три приграничные карантинные зоны

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CentralAsia (TM) - Турецкое информагентство Anadolu, со ссылкой на выступление главы МИД Туркменистана Рашида Мередова, сообщило, что с 1 июня в Туркменистане началось строительство карантинного центра на границе с Узбекистаном, еще два подобных центра планируется построить у границ Ирана и Казахстана.

В апреле представители Туркменистана рассказали о трех карантинных зонах в Туркменабате, Туркменбаши и Карабогазе.

Министр здравоохранения Туркменистана Нурмухаммет Аманнепесов рассказал о сотрудничестве с ашхабадским офисом ВОЗ и о готовности страны к принятию срочных защитных мер, если они потребуются. По словам министра, в стране есть «достаточное» количество тестов и оборудования в лабораториях, добавив, что по всему Туркменистану были оборудованы пункты проверки здоровья граждан.

В Туркменистане официально не зарегистрированы случаи заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что миссия ВОЗ в Туркменистан наконец была согласована, и эксперты посетят страну в ближайшие две недели.