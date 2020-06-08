В Улан-Баторе поставщики услуг в области развлечения организовали демонстрацию

CentralAsia (MNG) - Чтобы предотвратить новую коронавирусную инфекцию, Государственная чрезвычайная комиссия приостановила деятельность поставщиков развлечения с января. В результате этого решения 45 000 человек остались без работы в течение пяти месяцев, а их работодатели не смогли оплатить свои банковские кредиты и арендную плату.





Поэтому Ассоциация малых и средних предприятий и Ассоциация предпринимателей индустрии развлечений сегодня обратились в администрацию мэрии столицы с просьбой предоставить возможность возобновить развлекательные мероприятия, когда в стране нет эпидемии. Они также организовали демонстрацию у здания губернатора столицы.





По словам поставщиков развлечений, кандидаты на парламентских выборов начали свои предвыборные кампании, собрав 2000 или 3000 избирателей, но закрыли развлекательные центры. Это дискриминация. «Если будет принято решение возобновить работу, мы будем готовы провести дезинфекцию и деятельностью в течение указанного времени. Если город не предоставляет возможности для работы, будет сделан следующий шаг», - требуют демонстранты.

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