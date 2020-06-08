В Узбекистане выявили 21 новый случай коронавируса. Всего 4352

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 10:00 8 июня количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 4352 (+21).

По данным Минздрава, было зарегистрировано 7 новых случаев среди граждан, помещённых в Карантинный цента, 3 - в Самаркандской области, 5 в Навоийской области, 6 в Ташкентской области.

В настоящее время в стране от коронавируса вылечились 3354 человека, инфицированных коронавирусом, 981 пациент проходит лечение, 6 из них находятся в тяжёлом состоянии, а 1 - в критическом.