В Узбекистане выявили 21 новый случай коронавируса. Всего 4352

- Узбекистан, общество
- 11:07, 08 июня 2020
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- Обновлено: 11:09, 08 июня 2020 EnglishКыргызча
CentralAsia (UZ) - По состоянию на 10:00 8 июня количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 4352 (+21).
По данным Минздрава, было зарегистрировано 7 новых случаев среди граждан, помещённых в Карантинный цента, 3 - в Самаркандской области, 5 в Навоийской области, 6 в Ташкентской области.
В настоящее время в стране от коронавируса вылечились 3354 человека, инфицированных коронавирусом, 981 пациент проходит лечение, 6 из них находятся в тяжёлом состоянии, а 1 - в критическом.