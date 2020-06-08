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  8 июня 2020
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В Минфине Монголии заявили, что удаление «серого списка» из ФАТФ неизбежно

CentralAsia (MNG) -  Монголия заложила достаточные основания для того, чтобы выйти из списка стран, имеющих стратегические недостатки, со стороны Целевой группы по финансовым мероприятиям (ФАТФ), известного как «серый список», и ожидает, что команда проведет выездной визит на место и предоставит окончательную оценку, сказал министр финансов страны Ч.Хурэлбаатар.


ФАТФ дала шесть рекомендаций Монголии по устранению ее стратегических недостатков в национальной системе противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма еще в октябре 2019 года, когда страна вновь вошла в серый список. Целевая группа Монголии вычеркнула три рекомендации после успешного представления своего первого доклада на совещании рабочей группы FAFT, состоявшемся в Китае в январе. Оставив всего три задания, Монголия отказалась от недавней четырехмесячной отсрочки ФАТФ до крайних сроков взаимной оценки и связанных с ними последующих процессов, и вместо этого столкнулась с проблемой.

Выполнение оставшихся задач было оценено Азиатско-Тихоокеанской группой по борьбе с отмыванием денег 4 мая, и ФАТФ был удовлетворен отчетом по всем шести рекомендациям, по словам официальных лиц.

«28 мая мы получили резюме отчета от Секретариата ФАТФ, и на его последней странице было сказано, что все шесть рекомендаций были выполнены. Нам удалось устранить шесть недостатков, которые поставили нас в серый список», - отметил Ч.Хурэлбаатар.

Президент Центрального Банка Б.Лхагвасурэн заявил: «Мы напряженно работали в течение последних семи месяцев, чтобы соответствовать требованиям для получения делистинг из серого списка. Монголия отчиталась о взаимной оценке в начале этого года. Несмотря на то, что его крайний срок был перенесен, нам была предоставлена возможность сообщить об исходном графике в цифровом формате по запросу министра финансов Ч.Хурэлбаатара. Поскольку мы проделали большую работу с отчетом, я уверен, что мы сможем выйти из серого списка после заседания ФАТФ».

В рамках оценки требуется проверка на месте, но ее дата не была определена из-за пандемии COVID-19 и соответствующих ограничений. Чиновники подчеркнули, что это критический этап, который определит, будет ли Монголия исключена из списка.
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