В Бразилии жители вышли на массовые протесты против президента страны. Фото

CentralAsia (CA) - В Бразилии 7 июня параллельно прошли массовые протесты против президента страны Жаира Болсонару и акции в его поддержку. В столице государства, городе Бразилиа, сотни людей вышли на улицы с плакатами, на которых было написано «Против расизма и фашизма» и «Терроризм - это политика правительства по уничтожению», сообщает Deutsche Welle.

Эта акция стала первой в Бразилии демонстрацией против Жаира Болсонару за все время пандемии коронавируса. Одновременно с ней в Бразилиа собралась менее крупная группа активистов из числа сторонников президента, чтобы потребовать снять действующие из-за пандемии COVID-19 ограничения. Сам Болсонару уже неоднократно принимал участие в акциях своих сторонников, которые регулярно проходят по выходным в правительственном квартале столицы.

В Сан-Паулу на демонстрацию в поддержку Болсонару пришло около 50 человек. В то же время на расстоянии примерно десяти километров от места проведения их акции тысячи бразильцев вышли на протест против главы государства. «Болсонару - против всего: ему не нужны черные, гомосексуалы, женщины. Он думает только о богатых», - цитирует агентство AFP слова одной из участниц протеста.

Президент Жаир Болсонару долго отказывался признавать реальность угрозы, исходящей от коронавируса. Вызываемую им легочную болезнь COVID-19 он однажды назвал «легким гриппом». Кроме того, он не раз критиковал ограничения, введенные на фоне пандемии в различных штатах Бразилии, поскольку из-за них страдает экономика страны.

По последним данным, число заражений коронавирусом в Бразилии с начала пандемии достигло 672 846 человек. По количеству жертв COVID-19 Бразилия занимает третье место в мире, после США и Великобритании: от последствий этой болезни в стране скончалось уже 35 930 пациентов.

