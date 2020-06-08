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  8 июня 2020
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Первый контейнерный поезд отправился по мультимодальному коридору «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»

CentralAsia (UZ) -  Поезда по новому транспортному коридору из Китая в Узбекистан будут курсировать в обход территории Казахстана и России. Маршрут проходит через Кыргызстан.

5 июня в городе Ланьчжоу провинции Ганьсу Китая состоялась официальная церемония отправления первой партии грузов из 25 крупнотоннажных контейнеров по мультимодальному маршруту транзитом через Кыргызстан и Узбекистан на станцию Мары в Туркменистане. Об этом сообщила пресс-служба компании "Узбекистон темир йуллари".

К перевозке автомобилями-контейнеровозами на участке от железнодорожной станции Кашгар (КНР) до железнодорожной станции Ош (Кыргызстан), привлечено узбекско-китайское совместное предприятие ООО «Silk Road International».

Проработаны и заключены соглашения с крупными логистическими и операторскими компаниями о применении гибких, конкурентоспособных тарифов на перевозку контейнерных блок-поездов по мультимодальным маршрутам в Китай, страны АТР, Турцию, Европу, российские и прибалтийские порты.

Новый коридор составляет 4380 км, что на 300 км короче маршрута через Казахстан (через Хоргос). Новый коридор позволяет экономить пять дней пути.

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