Этот полет стал историческим событием для отношений Австралии и Монголии, - посол Дэйв Возен

CentralAsia (MNG) - В Монголии 6 июня был осуществлен чартерный рейс в Австралию компанией МИАТ. Это первый случай, когда Монголия открыла прямой гражданский рейс в Австралию. Горнорудный гигант Оюу-Толгой арендовал самолет из МИАТ в Австралию для полета сотрудников компании.

Посол Австралии в Монголии Дейв Возен сказал, что он рад быть причастным к историческому событию полета.

Посол Австралии в Монголии Дейв Возен сказал, что он рад быть причастным к историческому событию полета.