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  8 июня 2020
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Этот полет стал историческим событием для отношений Австралии и Монголии, - посол Дэйв Возен

CentralAsia (MNG) -  В Монголии 6 июня был осуществлен чартерный рейс в Австралию компанией МИАТ. Это первый случай, когда Монголия открыла прямой гражданский рейс в Австралию. Горнорудный гигант Оюу-Толгой арендовал самолет из МИАТ в Австралию для полета сотрудников компании.

Посол Австралии в Монголии Дейв Возен сказал, что он рад быть причастным к историческому событию полета.

«Очень рад помочь в отправлении первого в истории рейса MIAT Mongolian Airlines по пути в Австралию. Историческое событие для отношений Австралии и Монголии. Надеюсь, что это первый из многих, кто напрямую связывает наших студентов, компании, инвесторов и новые торговые возможности. Безопасного полета родным соотечественникам!», - сказал он.

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