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  8 июня 2020
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Нефритовая миска наставника VI Зая-Гэгээна является артефактом музея аймака Архангай

CentralAsia (MNG) -  Одним из наиболее ценных артефактов, хранящихся в краеведческом музее аймака Архангая в Монголии, является нефритовая миска для еды 19 века.

Чаша весит 765 грамм, вокруг нее вырезаны шесть драконов. Чаша использовалась буддийским монахом по имени Дамча, который служил наставником для VI Зая-Гэгээн Жамбацэрэн. Артефакт был приобретен гражданином по имени Д.Тэгшбуянт из сомона Өлзийт в 1996 году.

Согласно исторической папке в Центральном национальном архиве, на сегодняшний день была 15-я реинкарнация Зая-Гэгээна. Последний Зая-Гэгээн был расстрелян палачами Коминтерна.

VI Зая-Гэгээн Жамбацэрэн знал русский язык и и подружился с полковником Николаем Николаевичем Казагранди. Но это дружба привела его в смертной казни красных.

Николай Николаевич Казагранди (28 октября 1886, Кяхта, Троицкосавский округ, Забайкальская область, Российская империя — 17 июля 1921, Заяын-Хурээ, Монголия) — полковник, видный деятель белого движения в Сибири.

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