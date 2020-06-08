Коронавирус впервые обнаружен в грудном молоке

CentralAsia (CA) - Ученые австралийского медицинского центра Флиндерса, где открыта испытательная клиника COVID-19, впервые обнаружили в материнском молоке коронавирус, сообщает «Известия».

Сорокалетняя женщина заразилась коронавирусом, будучи кормящей матерью. Болезнь началась у нее с обычных симптомов: повышение температуры, кашель, боль в горле и мышцах.

В этот момент ее ребенку было восемь месяцев и мать кормила его три раза в день. Когда женщине, проведя тест ПЦР, поставили диагноз COVID-19, она тут же перестала давать грудь малышу. В этот момент был проведен первый анализ материнского молока, который подтвердил наличие в нем коронавируса.

Через десять дней тест повторили и опять нашли в молоке РНК патогена. Ребенок, как оказалось, также был заражен изначально, однако симптомов заболевания у него не было.

Австралийские ученые не только установили первый факт нахождения коронавируса в грудном молоке, но и указали на самый длинный период выделения его из фекалий ребенка. Они утверждают, что вирус пребывал в его анализах на протяжении 66 дней.

По данным исследования, механизм, согласно которому коронавирус проник в ткани молочной железы, остается неизвестным. Точно так же пока непонятно, может ли такой путь привести к заражению ребенка. Впрочем, в статье дается четкое указание на то, что грудное вскармливание приносит больше плюсов, чем минусов, даже при наличии в молоке коронавирусной инфекци.

Исследователи в данном случае обращают внимание и на то, что в молоке могут содержаться антитела к коронавирусу, хотя в данном случае они этот факт не проверяли. Однако в научной литературе существует статья ученых из Центра по контролю и профилактике заболеваний в Атланте (США) о первом вирусе SARS (вызвавшем атипичную пневмонию в 2002–2003 годы), антитела к которому были найдены в грудном молоке.