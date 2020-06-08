В Узбекистане после 80 дней карантина заработали мечети (фото)

CentralAsia (UZ) - Сегодня, 8 июня, в стране после 80 дней карантина начали свою деятельность мечети, расположенные в «зеленых» зонах.

В мечетях рано утром верующие совершили утреннюю молитву, сохраняя социальную дистанцию, сообщает Управление мусульман Узбекистана.

Как сообщалось ранее, в мечетях проведены дезинфекции, установление специальных знаков, необходимых для обеспечения социальной дистанции (не менее 1,5-2 метра), предоставление необходимого оборудования (пирометры, санитарные и дезинфицирующие средства, санитарные "лежаки" и т. п.), обучающие семинары для работников религиозных учреждений.

Совершать молитвы нужно будет в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами (при условии обязательного ношения защитных масок), а также с соблюдением социальной дистанции (расстояние между прихожанами не менее 1,5-2 метра). В тоже время организация массовых религиозных мероприятий (пятничные, воскресные молитвы) в настоящее время запрещены, с тем чтобы граждане не могли заразиться коронавирусом от неизвестных источников и распространить инфекцию среди населения.

С 8 мая в Узбекистане ввели разграничения на зоны в зависимости от распространения COVID-19. Регионы поделены на цветовые «зоны» — «красную», самую опасную, «желтую» и «зеленую», свободную от вируса.