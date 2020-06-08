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  8 июня 2020
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Завершился 27-й книжный фестиваль «Улаанбаатар номын баяр - 2020». Фото

CentralAsia (MNG) -  27-й Фестиваль «Улаанбаатар номын баяр - 2020» был успешно проведен в выставочном центре Мишээл в Улан-Баторе 5-7 июня. Фестиваль собрал большое количество любителей книг, авторов, издательств и художников для различных связанных с книгами действий, таких как беседы авторов, дискуссии, представления и подписания книг.


Ежегодный фестиваль был первоначально запланирован на весну 2020 года. Однако из-за опасений, связанных с пандемией COVID-19, мероприятие было отложено и впервые в эти выходные было организовано как в виртуальных, так и в традиционных формах под девизом «Давайте читать онлайн» и «Давайте читать дома». Посетителей попросили соблюдать безопасное расстояние друг от друга и придерживаться правил во время фестиваля.

Среди посетителей был посол США Майкл Клечески и другие иностранные гости.

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«Прекрасная книжная ярмарка. Рад, что посольство поддержало его и что я присутствовал. У Монголии наверняка есть оживленная книжная сцена!» - написал Майкл Клечески на своей странице в Твиттере.

Читателям была предоставлена возможность встретиться со своими любимыми авторами и купить книги с 10-70-процентной скидкой на трехдневном мероприятии. Кроме того, любители книг могут делать покупки в интернете с помощью мобильного приложения «Mplus» и получать свой заказ через службу доставки почты «Монгол Шуудан».

Следующее событие книжного фестиваля планируется организовать на центральной площади в Улан-Баторе в третью неделю сентября 2020 года.

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