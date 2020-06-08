В России за сутки выявили почти 9 тысяч новых случаев коронавируса

CentralAsia (CA) - В России за последние сутки зарегистрировали 8985 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 8 июня сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Новые зараженные зафиксированы в 83 регионах страны, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 3 293 (36,6%).

Всего на сегодняшний день в России нарастающим итогом выявлено 476 658 случаев (+1,9%) коронавирусной инфекции.

За весь период в России проведено более 13 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 294,4 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 320 тыс. человек.