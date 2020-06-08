[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  8 июня 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В России за сутки выявили почти 9 тысяч новых случаев коронавируса

CentralAsia (CA) -  В России за последние сутки зарегистрировали 8985 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 8 июня сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Новые зараженные зафиксированы в 83 регионах страны, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 3 293 (36,6%).

Всего на сегодняшний день в России нарастающим итогом выявлено 476 658 случаев (+1,9%) коронавирусной инфекции.

За весь период в России проведено более 13 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 294,4 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 320 тыс. человек.

Новости по теме:

print
  • На утро 8 июня в Казахстане выявили 165 новых случаев коронавируса
  • В общую статистику Казахстана по коронавирусу не вошли более 1,3 тыс. зараженных
  • Число жертв коронавируса в мире превысило 400 тысяч


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com