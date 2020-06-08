В России еще 112 пациентов скончались от коронавируса

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 112 человек, сообщает оперативный штаб по противодействию коронавирусу.

Большинство случаев зафиксированы в Москве — 51 и Санкт-Петербурге — 15.

Общее количество умерших от коронавируса в стране достигло 5971 человека. Всего за время пандемии в стране коронавирус выявлен у 476 658 человек, из них за последние сутки — 8985, выздоровели 230 688 человек, под медицинским наблюдением остаются 320 тыс. человек.