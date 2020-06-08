В России в ближайшие недели могут возобновится международные авиасообщения

CentralAsia (CA) - В России в ближайшие недели может быть объявлено о возобновлении международного авиасообщения, передает Ассоциация туроператоров России.

По итогам совещания Министерства транспорта, стала известна рекомендованная дата открытия международных рейсов - 15 июля.

По сообщению ТАСС, Росавиация в ближайшее время планирует направить в Роспотребнадзор предложения по возобновлению с указанной даты полетов из России в 15 стран. Список зарубежных направлений, с которыми может быть возобновлено авиасообщение, Росавиация с Роспотребнадзором определят совместно. При этом для бизнес-авиации планируется открыть полеты почти во все страны.

Как говорят эксперты, консультации Росавиации с перевозчиками о восстановлении полетов по зарубежным рейсам идут постоянно. Во-первых, из-за сохраняющихся во многих российских городах карантинных ограничений фактически стагнирует перевозка по внутренним направлениям. Особенно это касается Краснодарского края и Крыма, которые закрыты для массового туризма. По этой причине в июне регулярные перевозчики сокращают частоту рейсов на курорты, чартерные программы сдвигаются на июль.

Во-вторых, эпидемиологическая обстановка во многих странах мира нормализуется, открываются границы, что также позволяет говорить о необходимости восстановления полетов за рубеж. Наконец, международные рейсы позволят перевозчикам заработать, особенно сейчас, когда ожидается эффект отложенного спроса.

По словам экспертов, у временного ориентира 15 июля есть несколько причин. К концу июня ожидается снятие карантина в регионах России, население станет более мобильным. Появится больше конкретики по срокам открытия границ, в том числе, в Европе. Так, Евросоюз может открыть внешние границы уже 1 июля, в более отложенном варианте – с 15 июля. К этому моменту европейские страны могут возобновить выдачу виз.

К середине июля аэропорты успеют «расконсервировать» свою инфраструктуру – открыть терминалы, вернуть из вынужденных отпусков персонал (сервис, служба безопасности, пограничники, таможня). По информации источников, аэропорты могут вернуться к полноценному функционированию за 3—4 недели.

По информации «Вестника АТОР», с 15 июля будет открыто авиасообщение с 8-ю столицами стран СНГ. Далее, с 1 августа, будет открыто авиасообщение еще с 7 странами мира (страны Европы, Ближнего Востока и ЮВА). «В любом случае это будут регулярные рейсы в крупные города, преимущественно столицы. Чартеры вернутся в последними», - говорит один из экспертов.

В этой связи эксперты обращают внимание на заявление турецких властей, которые еще раньше объявили 15 июля датой возвращения авиасообщения с Россией. Кроме того, о возможности рестарта международного авиасообщения в середине июля заявляли представители «Аэрофлота». Сейчас национальный перевозчик продает билеты на зарубежные рейсы только с 1 августа. Наконец, возобновление «зарубежки» в июле ранее допустил и министр транспорта Евгений Дитрих.

Как полагают эксперты, регулярные рейсы на международных направлениях откроются не из всех регионов России, а только из тех, где есть спрос и возможность реализации «антивирусных» протоколов. Скорее всего это будут аэропорты Москвы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Сочи, Краснодара, Ростова-на-Дону и Казани.

Пока неясен и протокол вылета пассажиров по зарубежным направлениям. Как говорят наблюдатели, «у пассажира должен быть документ о состоянии здоровья, которые позволят ему подняться на борт и беспрепятственно въехать в страну назначения».

Обсуждается несколько вариантов: например, экспресс-тесты на коронавирус перед посадкой для всех, которые могут быть включены в стоимость билета, справка об отсутствии коронавируса, которую пассажир обязан сделать за 48 часов до вылета. Или же вариант «лайт»: пассажир перед вылетом заполняет декларацию о состоянии здоровья, но ему может быть предложено пройти бесплатное тестирование перед посадкой. «Выборочное экспресс-тестирование пассажиров перед посадкой обсуждается. Вопрос в квоте тестируемых, качестве и стоимости тестов. Скрининг должен занимать до 10 минут», - говорит источник.

Как предполагается, 15 июля уже должен вылететь первый международный рейс. В этом случае авиакомпании должны открыть продажу билетов в середине июня, не позднее 20-х чисел текущего месяца. «О возобновлении зарубежных полетов могут объявить уже в ближайшие недели, чтобы дать перевозчикам возможность заблаговременно открыть продажи и гарантированно загрузить первые рейсы», - говорят источники в авиаотрасли.