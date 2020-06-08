В Улан-Баторе откроется родильный дом на 300 коек

CentralAsia (MNG) - Должностные лица осмотрели строительство нового Центра здоровья матери и ребенка Улан-Батора на 300 коек строящегося на районе Яармаг.

М.Отгонбаяр, исполнительный директор компании «Tomo Building», подрядчик, сказал чиновникам, что строительство больницы площадью 34 200 квадратных метров, состоящей из семи блоков, завершено на 98%».





«Родильный дом на 300 коек был построен всего за два года. Спасибо команде компании подрядчика. Это первый случай за последние 30 лет, когда была сдана в эксплуатацию большая больница с 880 комнатами и с возможностью открыть 1500 койками площадью 34 000 квадрат метров», - сказала министр здравоохранения страны Д.Сарангэрэл.







«Здание Улан-Баторского нового Центра здоровья матери и ребенка готово к вводу в эксплуатацию 15-го числа этого месяца. Больница на 300 коек, которая предоставляет новейшие медицинские услуги и будет полностью оснащена новейшим медицинским оборудованием. Кроме того, столица предоставит средства на благоустройство территории, входы и выходы за пределы больницы. Эта больница будет в значительной степени разделять рабочую нагрузку Национального центра охраны здоровья матери и ребенка и районных больниц», - отметил мэр города С.Амарсайхан.







Ввод в действие этой больницы значительно снизит нагрузку на остальные родильные дома. Общая больница отвечает международным стандартам и будет иметь 140 детских кроватей и 160 родильных мест. С вводом в эксплуатацию больницы жители Улан-Батора смогут иметь больницу, соответствующую международным стандартам.

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